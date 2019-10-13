Погодные рекорды Молдовы 13 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 13 октября 1948 года столбик термометра упал до отметки в -7,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум в этот день зарегистрировали в конце ХХ века. В 1993 году воздух прогревался до +26,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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