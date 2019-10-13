Самый точный прогноз погоды: бабье лето в середине октября

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В Молдове в воскресенье будет малооблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов, а днем в среднем будет +20, +25 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Следующие три дня будут полностью идентичными по температурному режиму.

В целом в течение всей семидневки сохранится такая же теплая погода. Дневные значения температуры с четверга будут постепенно снижаться примерно на 1 градус. Осадков всю неделю не ожидается.

Праздники и народные приметы

В церкви 13 октября почитается память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, в конце века патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.

В народе 13 октября называли Григорьевым днем. Прежде чем избы и дворы в порядок приводить, следовало позаботиться о себе и близких. Поэтому рано утром на 13 октября, молча и сосредоточено, не отвечая на приветствия знакомых, шли деревенские хозяйки к местам слияния двух рек. Там, трижды зачерпнув и вылив воду, набирали полные горшки и кувшины и, принеся ее домой, умывали всех членов семьи "от сглаза", не забыв, конечно, и о себе.

Предание гласит, что 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому, необходимо было навести порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.

На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет достаточно суровой.

Улетели журавли – зима будет холодной и наступит рано.

Белка сменила шубку 13 октября – примета, что зима будет мягкой и не морозной.

Луна туманная, мутная или бледная – жди непогоды.

Много орехов, а грибов, напротив, нет – примета, что зима будет суровой и снежной.

Если человек родился 13 октября, то в качестве талисмана ему следует носить хризоберилл.

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