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Погодные рекорды Молдовы 14 октября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (856)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день - рекорды фиксировались с разницей в год.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Минимальный и максимальный показатели температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали в конце ХХ века с разницей всего в один года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 14 октября 1992 года столбик термометра упал до отметки в -4,5 градуса по Цельсию.

А уже в следующем году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В 1993 году воздух прогревался до +27,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (856)

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