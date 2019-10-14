Погодные рекорды Молдовы 14 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день - рекорды фиксировались с разницей в год.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Минимальный и максимальный показатели температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали в конце ХХ века с разницей всего в один года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 14 октября 1992 года столбик термометра упал до отметки в -4,5 градуса по Цельсию.

А уже в следующем году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В 1993 году воздух прогревался до +27,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK