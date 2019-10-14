Погодные рекорды Молдовы 14 октября

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Минимальный и максимальный показатели температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали в конце ХХ века с разницей всего в один года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 14 октября 1992 года столбик термометра упал до отметки в -4,5 градуса по Цельсию.
А уже в следующем году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В 1993 году воздух прогревался до +27,6 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.
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