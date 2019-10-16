Погодные рекорды Молдовы 16 октября

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 октября специалисты зафиксировали более столетия назад.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 16 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -1,8 градуса по Цельсию.
А в 1991 году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +23,7 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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