Погодные рекорды Молдовы 16 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 октября специалисты зафиксировали более столетия назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 16 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -1,8 градуса по Цельсию.

А в 1991 году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +23,7 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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