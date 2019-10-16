Самый точный прогноз погоды: "бабье лето" задерживается

Sputnik Молдова предcтавляет метеопрогноз на текущий день и последующий период, интересную информацию о народных приметах и традициях, связанных с календарной датой.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Молдове во вторник установится переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +7 до +10 градусов, а днем воздух прогреется в среднем до +21, +23 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный, будет дуть со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Последующие сутки будут полностью идентичными по температурному режиму.

До 12.00 действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Как отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы, видимость составит 200 метров и менее. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В целом вся неделя окажется теплой и без осадков, а температурный режим не изменится вплоть до следующего вторника.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 15 октября почитается память трех мучеников: Куприна, Феоктиста и Иустины, которые жили в IV веке и погибли за веру во Христа.

Люди верили, если в это день сильный дождь и ветер, то зима будет холодной, а если начался листопад, то скоро наступят холода. Также считалось, если человек родился 15 октября, то его талисман - горный хрусталь.

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