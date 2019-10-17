Самый точный прогноз погоды: тепло сохранится минимум неделю

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. В Молдове в четверг будет малооблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +18, +23 градуса по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Следующие четыре дня будут еще теплее. Если ночью температура сохранится такой же, за исключением окончания недели (до +12 градусов), то в дневные часы столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

И в последующие дни похолодания пока не ожидается.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Праздники и народные приметы

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа – в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

Раньше верили, что не стоит в этот день ходить в лес – поговаривали, что лешие ломают деревья и гоняют зверей перед уходом на зимовку до следующего года.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. Так, связки лука и чеснока вешали над дверями домов и сараев.

А еще в старину считали, что 17 октября не стоит играть свадьбу. По приметам, брак, заключенный в этот день, будет несчастливым.

Если человек родился 17 октября, то в качестве талисмана ему следует носить циркон.

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