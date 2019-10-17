Погодные рекорды Молдовы 17 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 октября специалисты зафиксировали более одного столетия назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 17 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -5,7 градуса по Цельсию.

А в 1973 году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурами, зафиксированными молдавскими метеорологами в этот день, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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