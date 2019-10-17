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Растения, покрытые инеем.

Погодные рекорды Молдовы 17 октября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 октября специалисты зафиксировали более одного столетия назад.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 17 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -5,7 градуса по Цельсию.

А в 1973 году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурами, зафиксированными молдавскими метеорологами в этот день, составляет 31,2 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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