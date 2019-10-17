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Туман в Кишиневе

Опять туманы: метеорологи сообщили о новом предупреждении

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (865)
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Во время действия метеорологического предупреждения специалисты рекомендуют следовать ряду действий.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Предупреждение будет действовать в определенные часы уже третий день подряд. Так, 18 октября с 01.00 до 12.00 метеорологи обещают туманы.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

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© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (865)

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Теги:
Молдова, погода


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