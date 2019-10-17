Опять туманы: метеорологи сообщили о новом предупреждении

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.
Предупреждение будет действовать в определенные часы уже третий день подряд. Так, 18 октября с 01.00 до 12.00 метеорологи обещают туманы.
"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.
Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.
Рекомендуется:
- использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
- движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
- избегать выполнения обгонов;
- увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
- осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK