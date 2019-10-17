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Туман в Кишиневе

Погодные рекорды в Молдове 18 октября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали почти 50 лет наза, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 18 октября 1970 года год столбик термометра показал -4,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в начале девяностых. В тот день в 1992 году воздух прогрелся в тени до +25,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
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