Погодные рекорды в Молдове 18 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали почти 50 лет наза, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 18 октября 1970 года год столбик термометра показал -4,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в начале девяностых. В тот день в 1992 году воздух прогрелся в тени до +25,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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