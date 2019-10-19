Погодные рекорды Молдовы 19 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 октября специалисты зафиксировали еще в середине XX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 19 октября 1949 года столбик термометра опустился до отметки -3,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В 2017 году в этот день воздух прогрелся до +25,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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