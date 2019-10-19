Погода в Молдове: под каким небом мы будем прятать свои политические симпатии

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. На всей территории Молдовы в субботу, "день тишины" и полного запрета предвыборной агитации, ожидается переменная облачность с легким туманом, сквозь которые солнце все-таки будет - местами и временами -пробиваться.

Таким образом, погодные условия позволят отрешиться от политических страстей, погуляв в городском парке или выехав за город, чтобы насладиться красками и ароматом осеннего пика.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +20, +25 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление — что немаловажно — будет нормальное.

Следующие два дня погода ожидается точно такой же. Со вторника начнем постепенно холодать.

Праздники и народные приметы

В церкви 19 октября отмечается память святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов. Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали «близнецом», поскольку внешне он был очень похож на Христа.

Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, известен, наверное, каждому — хотя бы по нарицательному прозвищу «Фома неверующий», которым награждают людей, сомневающихся в чем-то. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении воскресшего Иисуса апостолам и не мог поверить в произошедшее чудо. Фома поверил в воскрешение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

В народе Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью.

«На Фому тащи все в крому», — говорили люди. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли, кстати, такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие.

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