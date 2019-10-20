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Самый точный прогноз погоды: тепло не уходит

© Sputnik / Yana Zaharova
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Тема:
Погода в Молдове (868)
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Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове в воскресенье ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +20, +25 градусов по Цельсию. 

Лидия Трещило
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Следующие два дня будут такими же теплыми, а вот в среду и в четверг дневная температура опустится на 4 градуса - до +16, +21. Затем в течение двух дней будет еще на градус прохладнее.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Праздники и народные приметы

В церкви 20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли – Сергий полностью покорился своему настоятелю. Поэтому, и получил прозвище "Послушливый". Также молятся святому Сергию Муромскому или Вологодскому, который, согласно историческим данным, жил на территории Греции, но пришел в Россию для того чтобы стать учеником самого Сергия Радонежского, будучи наслышанным о его духовных подвигах.

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В старину 20 октября существовала традиция надевать женщинам новый платок на голову – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Если хорошая погода в этот день, то такой она будет в течение трех следующих недель.

Луна мутная и бледная –  по приметам, начнется снег с морозом в ближайшее время.

Если человек родился 20 октября, то его талисманом является алмаз.

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Тема:
Погода в Молдове (868)

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