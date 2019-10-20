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Туман в Кишиневе

Новое предупреждение от синоптиков: к чему готовится жителям Молдовы

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (868)
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Sputnik Молдова

Специалисты рассказали, что нужно делать, когда объявлено метеопредупреждение, и как долго оно продлится.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Густые туманы в Молдове регистрируются практически каждое утро в течение всей недели. На этот раз предупреждение будет действовать с 01.00 ночи на понедельник до 12.00 21 октября.

"В указанный период ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
"Желтый код" в действии: туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (868)

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