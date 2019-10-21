Самый точный прогноз погоды: с каждым днем становится прохладнее

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В Молдове в понедельник ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +18, +23 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Следующий день будет таким же теплым, а вот в последующие дни дневная температура опустится на 2-4 градуса - до +15, +21.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Праздники и народные приметы

В церкви 21 октября почитается память святого Трифона и Пелагеи. Трифон жил в XVI веке на территории одного из сел Архангельской губернии. С детства он ощущал потребность служить Богу в качестве инока, и еще больше укрепился в своих намерениях после того, как услышал в храме слова о том, что иноки становятся Божьими избранниками. Трифон решает стать иноком и тайно покидает отчий дом, направившись в Пермскую губернию. Там он поселился на территории Пыскорского монастыря и принял постриг.

Также 21 октября почитают Пелагию Антиохийскую, которая ранее вела распутный образ жизни, будучи танцовщицей и блудницей. Но однажды в Антиохию съехались священники со всей Сирии, и один из епископов усердно молился за Пелагию, что поразило ее настолько, что она решила принять христианство и впоследствии даже стала монахиней, поселившись в мужском монастыре. О том, что среди них находится женщина, монахи не знали до самой смерти Пелигии.

Если луна в кругах виднеется, то, по приметам, лето будет сухим.

Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.

Мыши делают норки на теплой стороне – примета, что зима будет холодной и морозной.

Если человек родился 21 октября, то его талисманом является хризоберилл, корунд.

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