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Туман в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 22 октября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и минимальной температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века. 

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 22 октября 1945 года воздух охладился до -5,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1970 году. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +22,1 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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