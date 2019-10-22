Синоптики предупреждают: "желтый код" будет действовать и в среду

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Густая пелена окутывает Молдову в течение нескольких дней подряд. На этот раз предупреждение будет действовать с 01.00 ночи на среду до 12.00 23 октября.
"В указанный период ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.
Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.
Рекомендуется:
- использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
- движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
- избегать выполнения обгонов;
- увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
- осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.
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