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Туман в Кишиневе

Синоптики предупреждают: "желтый код" будет действовать и в среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (873)
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Sputnik Молдова

Специалисты рассказали, что нужно делать, когда объявлено метеопредупреждение, и как долго оно продлится.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Густая пелена окутывает Молдову в течение нескольких дней подряд. На этот раз предупреждение будет действовать с 01.00 ночи на среду до 12.00 23 октября.

"В указанный период ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

Туман, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / Gellinger
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (873)

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