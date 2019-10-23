Погодные рекорды Молдовы 23 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали 45 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 октября 1974 года воздух прогрелся до 22,8 градуса по Цельсию.

А в победном 1945 году приборы зарегистрировали рекордный температурный минимум. Тогда в этот день столбик термометра упал до отметки в -7,3.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурами, зафиксированными молдавскими метеорологами в этот день, составляет 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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