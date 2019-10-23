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Осень

Погодные рекорды Молдовы 23 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (873)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали 45 лет назад.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 октября 1974 года воздух прогрелся до 22,8 градуса по Цельсию.

А в победном 1945 году приборы зарегистрировали рекордный температурный минимум. Тогда в этот день столбик термометра упал до отметки в -7,3. 

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурами, зафиксированными молдавскими метеорологами в этот день, составляет 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (873)

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