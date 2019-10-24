Самый точный точный прогноз погоды: когда ждать похолодания

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. В Молдове в четверг ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +16, +19 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

В последующие несколько дней будет еще теплее. В пятницу, 25 октября, и на выходные средний дневной максимум составит +21..+23. А с понедельника начнет холодать. В первый день рабочей недели ожидается уже +16..+19. Во вторник днем в среднем +11..+14, а в среду, 30 октября, - от +6 до +9. Вероятны кратковременные слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 24 октября почитается память святого Филиппа – одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской. Он неутомимо проповедовал Слово Божие во многих странах Ближнего Востока. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в Лидию, где он многих крестил. Скончался святой Филипп в глубокой старости.

Люди верили, если человек родился 24 октября, то он будет наделен сообразительностью. В качестве талисмана ему следует носить хрусталь.

Считалось, если домашняя птица прячет под крыло голову, то стоит ожидать похолодания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK