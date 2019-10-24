Погодные рекорды Молдовы 24 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 октября 1947 года температура в республике упала до отметки в -4,9 градуса по Цельсию.

А вот сравнительно недавно, уже в XXI веке, был побит рекордный максимум. В 2002 году в этот день воздух прогрелся до +22,6 градуса.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурами, зафиксированными молдавскими метеорологами в этот день, составляет 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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