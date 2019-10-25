Самый точный точный прогноз погоды: скоро похолодание

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове в пятницу ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов, а днем в среднем будет +15, +20 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

В последующие четыре дня погода и температурный режим не изменятся. А вот в последние два дня октября ожидается похолодание. Если 30 октября дневной максимум составит +12, +17, то в последний день месяца синоптики прогнозируют всего +7, +12 градусов. Вероятны кратковременные слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 25 октября почитали память трех мучеников: Прова, Андроника и Тараха, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных императором Диоклетианом, известным своей нетерпимостью к сторонникам христианского учения.

Яркие звезды 25 октября предвещали мороз, тусклые - оттепель сулили. Белые и красные круги вокруг звезд ясную погоду предсказывали, а черные говорили о скором ненастье.

Многозвездие ясную погоду сулило, а если звезд было мало, неприветливыми и серыми выдавались ближайшие дни. Яркая звездная ночь вселяла надежды на год урожайный, а если небо было затянуто облаками, на плодородное лето не рассчитывали.

Раньше считалось, что 25 октября нельзя громко смеяться, поскольку в этом случае человек мог подвергнуть себя большому количеству мучений.

Если человек родился 25 октября, то его талисманом является янтарь, а сам по себе именинник, как верили в старину, сможет предсказывать будущее по звездам.

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