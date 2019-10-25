Погодные рекорды Молдовы 25 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и минимальной температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Наменьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия, когда в Молдове наблюдались заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 25 октября 1959 года столбик термометра показал -7,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали годом позже. В этот день в 1960 году воздух прогрелся в тени до +24,4 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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