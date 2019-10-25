Новый "желтый код": о чем предупреждают молдавские синоптики

Туманы не отпускают Молдову: ожидается, что в ночные и утренние часы видимость составит 200 метров и менее, поэтому населению нужно проявлять бдительность.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 01.00 до 12.00 субботы, 26 октября.

"В указанный период ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

К слову, такие предупреждения по утрам синоптики выносят уже вторую неделю подряд.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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