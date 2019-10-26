Погодные рекорды Молдовы 26 октября

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого века.
По информации синоптиков, 26 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки -5,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали еще раньше. В 1931 году в этот день воздух прогрелся до +26,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.
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