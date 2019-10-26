Погодные рекорды Молдовы 26 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 26 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки -5,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали еще раньше. В 1931 году в этот день воздух прогрелся до +26,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK