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Погодные рекорды Молдовы 27 октября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (882)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 октября специалисты зафиксировали примерно 60 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 27 октября 1960 года воздух прогрелся до +23,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше. В 1947 году в этот день столбики термометров опустились до отметки -6,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (882)

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