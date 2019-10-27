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Осень

Самый точный прогноз погоды: ожидаются резкие перемены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (882)
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. В воскресенье в Молдове установится переменная облачность. Осадков не предвидится. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +9 градусов, а днем в среднем будет +15, +18 градусов по Цельсию.

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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие два дня погода и температурный режим существенно не изменятся. А вот в последние два дня октября ожидается похолодание. Если 29 октября дневной максимум составит +14, +17 и кратковременные слабые дожди на севере республики, то в предпоследний день месяца синоптики обещают уже +9, +12, а 31 октября - лишь +6, +9, правда без осадков. В пятницу, 1 ноября, погода будет такой же, что и накануне, но с кратковременными слабыми дождями на севере страны. Такая же погода сохранится и в следующую субботу, 2 ноября.

Праздники и народные приметы

В православной церкви в этот день почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известен как христианский святой.

В народе существовало достаточно интересное поверье, согласно которому ребенка, который родился 2 ноября, защищает мать-волчица. Поэтому, и говорили, что такой человек будет близок к лесным зверя.

Люди верили, если на деревьях виден иней, то год будет неурожайным. 

Еще считалось, если человек родился 2 ноября, то его талисманом будет жемчуг.

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Тема:
Погода в Молдове (882)

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