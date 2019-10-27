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Туман

Новый "желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (885)
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Sputnik Молдова

Туманы не отпускают Молдову: густая пелена окутывает республику практически каждое утро уже в течение нескольких недель.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 01.00 до 12.00 понедельника, 28 октября. 

"В указанный период ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

К слову, такие предупреждения синоптики выносят практически каждое утро в течение нескольких недель.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (885)

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