Погодные рекорды Молдовы 28 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 октября специалисты зафиксировали не так давно - лишь год назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 28 октября 2018 года воздух прогрелся до +24,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали еще в начале прошлого века. В 1912 году в этот день столбики термометров опустились до отметки -9,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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