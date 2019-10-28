Погодные рекорды Молдовы 29 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и минимальной температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале века, когда столбик термометра опустился до отметки почти в одиннадцать градусов ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в морозный день 29 октября 1912 года столбик термометра показал -10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего шест лет назад. В тот день в 2013 году воздух прогрелся в тени до +23,9 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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