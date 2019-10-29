Самый точный прогноз погоды: надвигаются резкое похолодание и дожди

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В понедельник в Молдове установится пасмурная погода. На севере и юге республики вероятны слабые кратковременные дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +9 градусов, а днем в среднем будет +11, +14 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки резко похолодает. В предпоследний день месяца средний дневной максимум составит всего +6, +9. Синоптики прогнозируют слабые дожди. В ночь на четверг, 31 октября, уже ожидаются минусовые температуры - от -3 до 0, а днем - все те же +6,+9. Самой холодной на этой неделе окажется ночь на пятницу, 1 ноября, - синоптики обещают -2..-5, а дневной максимум останется прежним. Кстати, с субботы, 2 ноября, в Молдову возвращается потепление +9, 12. В воскресенье ожидается +13, +16, а в понедельник - уже +15, +18.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память Лонгина Сотника, который, согласно церковному преданию, считается защитником от болезней глаз.

Считалось, если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края, то зима, скорее всего, будет достаточно теплой и без сильных морозов. Люди верили, если человек родился 29 октября, то его талисман - агат.

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