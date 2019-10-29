Погодные рекорды Молдовы 30 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 октября специалисты зафиксировали почти 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 30 октября 1960 года воздух прогрелся до +25,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше. В 1951 году в этот день столбики термометров опустились до отметки -6,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 18,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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