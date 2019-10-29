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Похолодание, иллюстративное фото.

Погодные рекорды Молдовы 30 октября

© Sputnik / Игорь Подгорный
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (887)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 октября специалисты зафиксировали почти 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Женщина во время дождя
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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По информации синоптиков, 30 октября 1960 года воздух прогрелся до +25,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше. В 1951 году в этот день столбики термометров опустились до отметки -6,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 18,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (887)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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