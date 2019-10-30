Самый точный прогноз погоды: грядут минусовые температуры

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В Молдове в среду ожидается слабый дождь. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов, а днем в среднем будет +7, +12 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие трое суток станет еще холоднее, а ночью столбик термометра даже опустится ниже нулевой отметки. В северных районах в ночные часы с 31 октября по 2 ноября будет от -3 до 0 градусов, в центральных районах - на градус выше, на юге - от -1 до +2. Днем в четверг и пятницу воздух прогреется всего от +5 до +10. В субботу столбик термометра днем покажет примерно на 3 градуса больше. В последующие трое суток станет теплеть, так что столбики термометров покажут до +15, +20 градусов по Цельсию 5 ноября.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В церкви 30 октября почитается память пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, которые предшествовали гибели этого государства. Предание гласит, что Осия боролся с идолопоклонничеством и старался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу. Говорили о том, что супруга Осии была распутницей и изменяла ему, а впоследствии и вовсе ушла к другому мужчине. Именно после этого Осия с еще большим пылом стал призывать израильтян к вере во Христа.

Особое внимание 30 октября обращали на то, что дни становятся очень короткими, а ночи – длинными.

Согласно приметам, в этот день об урожае судили по скрипу колес телеги. Например, если колесо не скрипит, то урожай будет хорошим.

Если человек родился 30 октября, то его талисманом является опал.

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