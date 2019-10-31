Самый точный прогноз погоды: после холодов вернется "бабье лето"

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Молдове в четверг ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -2 до +7 градусов, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки, 1 ноября, дневной максимум не изменится, а вот ночью станет еще холоднее - синоптики прогнозируют от -2 до +1. В субботу, 2 ноября, днем будет теплее - от +11 до +14. В воскресенье воздух прогреется в дневные часы до +15..+18. Кстати, ночью уже без минусовых значений. В понедельник, 4 ноября, ожидается от +18 до +21, а в последующие дни еще теплее - от +21 до +22 градусов по Цельсию 5 ноября.

Праздники и народные приметы

В церкви 31 октября почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла.

В этот день утром отправлялись в церковь для того чтобы помолиться Луке о благополучии в семье. За помощью к святому также обращались и огородники.

Считалось, если человек родился 31 октября, то его талисман - аквамарин, а сам именинник будет обладать художественными способностями. Люди верили, если облака по небу плывут с севера на юг, то погода будет ясной, и наоборот. Также полагали, если рога месяца смотрят в северную сторону, то погода в ближайшие дни будет сухой.

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