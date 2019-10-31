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Погодные рекорды Молдовы 31 октября

© Sputnik / Ilya Nimushin
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 31 октября 1947 года столбик термометра показал -6,8 градусов по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали около восемнадцать лет назад. В тот день в 2001 году воздух прогрелся в тени до +20,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
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