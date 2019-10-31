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Погодные рекорды Молдовы 1 ноября

© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 1 ноября 1891 года столбик термометра показал -7,6 градуса по Цельсию.

Температурный максимум зарегистрировали также около ста лет назад. В этот день в 1926 году воздух прогрелся в тени до +27,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
погода


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