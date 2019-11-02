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Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова началось бабье лето

© REUTERS / David W Cerny
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (890)
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. После холодной недели в Молдову снова возвращается тепло. Такие сезоны поздней осени, когда уже ощущается близость зимы, но погода остается теплой, в народе называют "бабьим летом".

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В субботу, 2 ноября, потеплеет, столбик термометра поднимется до отметки +11... +14 градусов по Цельсию.

В воскресенье воздух прогреется в дневные часы до +15..+18 градусов, а ночью уже не будет заморозков.

В понедельник, 4 ноября, ожидается от +18 до +21, а в последующие дни станет еще теплее - от +21 до +22 градусов по Цельсию прогреется воздух к 5 ноября.

Праздники и народные приметы

Второго ноября православная церковь отмечает память Артемия Антиохийского — христианского святого, жившего в IV веке. Частица мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.

На Руси было принято просить святого Артемия об убережении от внезапной смерти. Его также считали защитником от телесных болезней. Св. Артемия почитают своим покровителем военачальники и атаманы.

Согласно древнерусским поверьям, людей, рожденных в этот день, считали духовно связанными с лесными зверями и птицами.

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С этого дня к деревням начинали в поисках пропитания приближаться волки. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы.

На Артемия также было принято квасить капусту.

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Тема:
Погода в Молдове (890)

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