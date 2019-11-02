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Погодные рекорды Молдовы 2 ноября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 2 ноября 1953 года столбик термометра показал -10,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали одиннадцать лет назад. В этот день в 2008 году воздух прогрелся в тени до +19,9 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
погода


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