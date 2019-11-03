Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра показал -10 градусов по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В этот день в 1969 году воздух прогрелся в тени до +20,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK