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Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (891)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра показал -10 градусов по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В этот день в 1969 году воздух прогрелся в тени до +20,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (891)

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Теги:
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