Самый точный прогноз погоды: когда ждать потепления, и сколько оно продержится

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Молдове в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +4 до +7 градусов, а днем в среднем будет +13, +16 градусов по Цельсию.
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В последующие сутки станет еще теплее. В понедельник, 4 ноября, ожидается уже +18, +21. Такой же температурный режим прогнозируют и во вторник, однако в некоторых регионах страны возможны кратковременные слабые дожди. А в среду, 6 сентября, синоптики обещают в среднем +16, +19. С четверга температура снова начнет опускаться.
Праздники и народные приметы
В церкви 3 ноября почитается память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского.
Раньше люди верили, если 3 ноября дым идет вверх, то погода будет ясной и солнечной. Полагали, если алый закат, а затем еще и ясное звездное небо, то грядут морозы и ясная погода.
Также люди верили, что в этот день нельзя собираться в дорогу – это сулит несчастье.
Если человек родился 3 ноября, то его талисман - изумруд.
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