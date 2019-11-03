Новый "желтый код": о чем предупреждают молдавские синоптики

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в воскресенье "желтый код" метеорологической опасности в связи с ветром. Предупреждение действует до полуночи.
"Hа большей части территории ожидается усиление южного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отмечено на сайте Госгидрометеослужбы.
Хотя сильный ветер разгулялся в Молдове еще в субботу, предупреждение синоптики вынесли только сейчас.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.
Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
В указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций. Не исключается облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев. Также возможен частичный снос крыш зданий.
Рекомендуется:
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
- избегать использования открытого огня.
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