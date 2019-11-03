Новый "желтый код": о чем предупреждают молдавские синоптики

Предупреждение метеорологов будет действовать до полуночи: синоптики предупреждают об усилении ветра.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в воскресенье "желтый код" метеорологической опасности в связи с ветром. Предупреждение действует до полуночи.

Хотя сильный ветер разгулялся в Молдове еще в субботу, предупреждение синоптики вынесли только сейчас.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций. Не исключается облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев. Также возможен частичный снос крыш зданий.

© Sputnik / Osmatesco Последствие сильного ветра в Кишиневе

Рекомендуется:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;

избегать использования открытого огня.

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