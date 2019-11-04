Самый точный прогноз погоды: на сколько задержится "бабье лето"

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В Молдове в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +18, +21 градусов по Цельсию.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие сутки температурный режим практически не изменится. Во вторник, 5 ноября, ожидается пасмурная погода, в некоторых районах страны возможны кратковременные слабые дожди. А в среду, 6 сентября, синоптики обещают в среднем +19, +22. С четверга температура снова начнет опускаться. А в выходные уже +12, +15.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечали день осенней или зимней Казанской иконы Богоматери. Поздравляли в этот день женщин. Отмечали, что практически всегда погода в этот день бывает сырой и дождливой. Анализировали природные явления, по которым пытались угадать, какой будет погода в ближайшее время.

В этот день существовала традиция встречать мужчин, которые ранее отправлялись на заработки. Хозяйки убирались в избах, готовили большое количество вкусных блюд. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовалось совершать специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.

Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – это, согласно приметам, сулит несчастье. Если человек родился 4 ноября, то его талисман - хризолит.

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