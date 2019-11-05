Погодные рекорды Молдовы 5 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра показал -7,1 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В пятый день ноября в 1998 году воздух прогрелся в тени до +23,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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