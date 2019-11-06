Погодные рекорды Молдовы 6 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали более пяти десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 6 ноября 1963 года, воздух прогрелся в тени до +23,6 градуса по Цельсию.

Температурный минимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В этот день в 1945 году столбик термометра показал -9,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK