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Осень

Погодные рекорды Молдовы 6 ноября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (896)
23 0 0
Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали более пяти десятилетий назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 6 ноября 1963 года, воздух прогрелся в тени до +23,6 градуса по Цельсию.

Температурный минимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В этот день в 1945 году столбик термометра показал -9,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (896)

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