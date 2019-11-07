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Погодные рекорды Молдовы 7 ноября

© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (897)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 7 ноября 1907 года столбик термометра упал до отметки в -13,9 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован также в прошлом веке. В седьмой день ноября в 1960 году воздух прогрелся в тени до +20,9 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (897)

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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