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Девушка на велосипеде

Самый точный прогноз погоды: осень отменяется, а "бабье лето" задерживается

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (899)
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Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В четверг на большей части территории Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере страны возможны кратковременные слабые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +9 до +12 градусов, а днем в среднем будет +16, +19 градусов по Цельсию.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. А в выходные станет еще теплее. Так, в субботу, 9 ноября, ожидается +19, +22 градуса по Цельсию и без осадков. Такой же температурный режим синоптики обещают и в воскресенье, 10 ноября. А с понедельника, 11 ноября, - опять +16, +19 и в некоторых районах дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православные поминают святых мучеников Мартирия и Маркиана. Также 7 ноября была традиция поминать родственников – люди навещали родственником на кладбище и устраивали поминки дома, оплакивая их. Одним из проявлений любви и памяти к усопшему было содержание в чистоте и порядке его могилы, поскольку она считалась место будущего воскресения.

Люди верили, если человек родился 7 ноября, то его талисман - горный хрусталь, а сам именинник будет способен облегчать чужие беды.

Считалось, если встать в этот день рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.

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Тема:
Погода в Молдове (899)

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Теги:
Молдова, осень, погода


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