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Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (899)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали еще в XIX веке.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 8 ноября 1891 года столбик термометра упал до отметки в -14 градусов по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрировали примерно в середине прошлого столетия. В восьмой день ноября в 1960 году воздух прогрелся в тени до +21,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (899)

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