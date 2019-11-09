Точный прогноз погоды в Молдове - как долго продержится тепло

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В субботу на большей части территории Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере страны возможны кратковременные слабые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов, а днем будет еще теплее - в среднем +18, +23 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. Такой же температурный режим синоптики обещают и в воскресенье, 10 ноября. А с понедельника, 11 ноября, - опять +16, +19 и в некоторых районах дожди. © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

Праздники и народные приметы

9 ноября - канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии.

За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.

По этому поводу говорили так: "Когда достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни".

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