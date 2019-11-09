В Молдове поздней осенью установилась аномально теплая погода

Прошла почти треть ноября, а на улице тепло, как весной - жители Молдовы наслаждаются теплой погодой и используют выходные, чтобы насладиться природой.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Несколько дней в Молдове по-весеннему тепло, некоторые жители страны в шутки говорят, что скоро вновь зацветут фруктовые деревья и можно рассчитывать на второй урожай.

Некоторые используют погожие деньки, чтобы насладиться в выходные красотой молдавской природы, выезжая за город на пикник или просто для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе и насладиться ландшафтными красотами нашей живописной страны.

Между тем, такого теплого ноября в республике не было уже 22 года. В последний раз такая температура в этих числах ноября фиксировалась в 1997 году, об этом свидетельствуют наблюдения, зафиксированные Государственной гидрометеорологической службой Молдовы. © Sputnik / Osmatesco Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке

22 года назад 10 ноября молдавские синоптики зафиксировали +21,5 градуса по Цельсию, что немного ниже сегодняшней дневной температуры воздуха. В 2019 году она была на градус выше, достигнув отметки в + 22,6.

Между тем, тепло еще долго продержится в нашей республике. Метеорологи прогнозируют теплую погоду на всю следующую неделю, когда днем столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов. Похоже, что лето никак не дает осени вступить в свои права, а из теплой осени граждане страны резко окунутся в холод, когда в республику придет циклон.

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