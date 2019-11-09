17:42 09 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Температура в Молдове, иллюстративное фото.

В Молдове поздней осенью установилась аномально теплая погода

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
4910
Sputnik Молдова

Прошла почти треть ноября, а на улице тепло, как весной - жители Молдовы наслаждаются теплой погодой и используют выходные, чтобы насладиться природой.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Несколько дней в Молдове по-весеннему тепло, некоторые жители страны в шутки говорят, что скоро вновь зацветут фруктовые деревья и можно рассчитывать на второй урожай. 

Некоторые используют погожие деньки, чтобы насладиться в выходные красотой молдавской природы, выезжая за город на пикник или просто для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе и насладиться ландшафтными красотами нашей живописной страны. 

Между тем, такого теплого ноября в республике не было уже 22 года. В последний раз такая температура в этих числах ноября фиксировалась в 1997 году, об этом свидетельствуют наблюдения, зафиксированные Государственной гидрометеорологической службой Молдовы.
Чай, заварник.
© Sputnik / Osmatesco
Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке

22 года назад 10 ноября молдавские синоптики зафиксировали +21,5 градуса по Цельсию, что немного ниже сегодняшней дневной температуры воздуха. В 2019 году она была на градус выше, достигнув отметки в + 22,6. 

Между тем, тепло еще долго продержится в нашей республике. Метеорологи прогнозируют теплую погоду на всю следующую неделю, когда днем столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов. Похоже, что лето никак не дает осени вступить в свои права, а из теплой осени граждане страны резко окунутся в холод, когда в республику придет циклон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии
К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Теги:
ноябрь, тепло, погода, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Invest Gagauzia
Лучшие моменты форума Invest Gagauzia-2019 в фоторепортаже Sputnik Молдова
Бортников: Террористы создают плацдарм в СНГ
Бортников: Террористы создают плацдарм в СНГ
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться