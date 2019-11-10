Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 10 ноября 1953 года столбик термометра упал до отметки в - 10,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрировали в конце прошлого века. В десятый день ноября в году воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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