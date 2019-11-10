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Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия. 

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 10 ноября 1953 года столбик термометра упал до отметки в - 10,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрировали в конце прошлого века. В десятый день ноября в  году воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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