Погодные рекорды Молдовы 12 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 12 ноября 1993 года столбик термометра упал до отметки в - 12,6 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован почти в середине прошлого века. В двенадцатый день ноября 1945 года воздух прогрелся в тени до +21,1 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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