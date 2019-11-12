Погодные рекорды Молдовы 12 ноября

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого столетия.
По информации синоптиков, 12 ноября 1993 года столбик термометра упал до отметки в - 12,6 градуса по Цельсию.
Температурный максимум был зарегистрирован почти в середине прошлого века. В двенадцатый день ноября 1945 года воздух прогрелся в тени до +21,1 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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