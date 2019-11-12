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Осень

Самый точный прогноз погода: синоптики рассказали, когда придет похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (903)
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Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Во вторник на большей части территории Молдовы ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +8 градусов, а днем в среднем будет +16, +19 градусов по Цельсию.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки, 13 ноября, станет теплее - днем ожидается +18..+21. В четверг, 14 ноября, станет прохладнее -  синоптики обещают +14..+17. Такая же погода сохранится в пятницу и в субботу. А уже в воскресенье похолодает - днем всего +11..+14, а в понедельник - от +8 днем +11.

Праздники и народные приметы

В православной церкви в этот день почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой.

Люди верили, если человек родился 7 ноября, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий. 

Считалось, если много синиц появилось, то скоро будет похолодание. Если девушка поест зайчатины в 12 ноября, то, согласно приметам, станет красивой и обзаведется большим количеством поклонников.

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Тема:
Погода в Молдове (903)

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